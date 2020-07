Rechtbank oordeelt over fatale steekpartij bij pinapparaat

De rechtbank in Haarlem oordeelt donderdag over twee jongens van vijftien en zestien jaar uit Hoofddorp die worden verdacht van de fatale roofoverval op een 64-jarige man in hun woonplaats eind vorig jaar. Het Openbaar Ministerie heeft tien maanden jeugddetentie en jeugd-tbs tegen ze geëist.

De jongens zouden de man hebben overvallen toen die op 16 december ’s avonds met zijn vrouw geld stond te pinnen aan de Markenburg. Tijdens een worsteling werd de man gestoken. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De jongens, die toentertijd allebei vijftien waren, hebben verklaard dat ze de man nooit hebben willen doden. „Als je een groot, scherp mes meeneemt bij een beroving, al is het om mee te dreigen, is er een enorm risico dat je dat mes ook op een andere manier gaat gebruiken”, zei de officier van justitie tijdens de inhoudelijke behandeling van hun zaak, die vanwege hun leeftijd achter gesloten deuren plaatsvond. De uitspraak is wel openbaar.