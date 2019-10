Rechtbank oordeelt over afschot edelherten

De rechtbank in Lelystad buigt zich op dinsdag 12 november over het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen. Tegen het afschot is door natuurbeschermingsorganisaties beroep ingesteld, nadat ze eerdere spoedprocedures hadden verloren.

Staatsbosbeheer kreeg vorig jaar opdracht van de provincie Flevoland om circa 1800 edelherten te doden, zodat er uiteindelijk 490 zouden overblijven. Bij de inrichting van het natuurgebied was het de bedoeling dat er helemaal geen afschot zou plaatsvinden.

De rechtbank moet oordelen over meerdere beroepen van De Faunabescherming, Dierbaar Flevoland en de Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer. Die gaan over de opdracht om de dieren af te schieten en de manier waarop dat gebeurt. De zitting gaat ook over het afschieten in een Natura-2000-gebied met beschermde vogelsoorten en het ontbreken van een ontheffing voor het verstoren van de zeearend.