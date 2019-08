Rechtbank licht vrijspraak schoppen agent toe

De man die wordt verdacht van het schoppen en slaan van een wijkagent in Rotterdam is vrijdag vrijgesproken, omdat het volgens de rechtbank niet zeker is dat hij de dader was. De agent werd in de rug geschopt en geslagen. „Daardoor kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat het letsel en de pijn zijn veroorzaakt door het handelen van de verdachte.” De rechtbank denkt dat een medeverdachte de aanvaller is geweest.

De rechtbank gaf woensdag de toelichting bij de vrijspraak, omdat er veel ophef was ontstaan over het vonnis. „Nu twijfel bestaat over het verband tussen het geweld door de verdachte en het gevolg voor de aangever, kan in dit geval geen veroordeling volgen en volgt vrijspraak.”

Het wordt volgens de rechtbank „op grond van het dossier meer dan waarschijnlijk geacht dat de medeverdachte de aangever in de rug heeft geschopt en geslagen”.

Het Openbaar Ministerie liet eerder al weten in beroep te gaan tegen de vrijspraak. Volgens wijkagent Rietveldt is er videobeeld van de aanval en heeft de verdachte bekend. Hij liet eerder al weten niets te snappen van de vrijspraak.

Zaterdag liet minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus via Twitter weten mee te leven met de agent. „Mag ik je uitnodigen om eind augustus bij mij langs te komen zodat je je volledige verhaal nog eens kan doen”, vroeg de minister. Rietveldt is op de uitnodiging ingegaan en ontmoet de minister later deze maand.