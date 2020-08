Rechtbank legt geen straf op voor doodrijden woningovervaller

De rechtbank in Arnhem heeft Albert K. woensdag ontslagen van rechtsvervolging, hij krijgt dus geen straf. K. stond terecht voor het doodrijden van een woningovervaller in maart 2017.

„Onder bepaalde omstandigheden is een misdrijf niet strafbaar”, aldus de rechtbank. „Daarvan is sprake als iemand handelt uit een noodzakelijke verdediging tegen een aanval of dreiging, uit noodweer. Noodweerexces is als iemand als gevolg van heftige emoties te ver gaat in zijn verdediging terwijl de noodweersituatie voorbij is.” Hier is volgens de rechtbank in dit geval sprake van.

De 46-jarige overvaller kwam ruim twee jaar geleden naar de woning van K. en zijn vrouw in de Arnhemse wijk De Laar-Oost om een dure Rolex te kopen, die op Marktplaats te koop was aangeboden. Een vriend van K. deed open, waarop de overvaller begon te schieten. K. gooide de overvaller het horloge en ook nog geld toe en vluchtte achter zijn vrouw aan de achtertuin in en de schutting over, naar de daarachter gelegen doorgaande Randweg.

Daar stapten ze in het toevallig passerende busje van een maaltijdbezorger die ze kenden. K. ging achter het stuur zitten. Hij reed weg, keerde om en overreed de overvaller. Vervolgens keerde hij weer om en overreed de overvaller nogmaals. De overvaller overleed door deze aanrijdingen.

K. kan volgens de rechtbank voor de eerste aanrijding een beroep doen op noodweer en voor de tweede op noodweerexces. „Dit betekent dat de man schuldig is aan doodslag van de overvaller - hij reed hem immers bewust aan -, maar dat hij niet gestraft kan worden.” Tussen het moment dat de overvaller de woning van K. binnendrong en de aanrijdingen zat slechts twee minuten.

„In dit tijdsbestek worden de man en zijn partner meerdere keren beschoten, zelfs tot een seconde voor de eerste aanrijding. Vervolgens eindigt de situatie met de tweede aanrijding 15 seconden later. Door deze dreiging begrijpt de rechtbank dat de emoties zeer heftig en intens zijn geweest dat de man hierdoor niet redelijk kon nadenken.” De rechtbank komt daarom tot de conclusie dat K. „door de angst en paniek in een toestand is gekomen waarin hij geen controle meer had over zijn denken, gevoelens en keuzes”.

De officier van justitie had twee weken geleden laten weten dat de 37-jarige Arnhemmer vrijuit zou moeten gaan.