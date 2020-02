Rechtbank laat ‘psychiatrisch’ verdachte vrij, geen noodopvang

De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag na een fout van het Openbaar Ministerie onverwacht een verdachte in vrijheid gesteld, maar er is vooralsnog geen noodopvang voor de man die kampt met psychiatrische stoornissen. Dat heeft de advocaat Philippe de Milliano dinsdag gezegd. Urenlange pogingen van hem en van het OM om alsnog een opvangplek te regelen voordat hij de cel zou verlaten, hadden volgens hem aan het begin van de avond nog niets opgeleverd.

De man werd vervolgd voor mishandeling en bedreiging van familieleden vorig jaar in Zoetermeer en Leiderdorp, onder wie zijn moeder. Er was 180 dagen gevangenisstraf geëist, waarvan 60 dagen voorwaardelijk.

De rechtbank heeft de verdachte geen straf of maatregel opgelegd, omdat geen psychiatrisch rapport was opgesteld over de mate van toerekeningsvatbaarheid. Daardoor kan de rechtbank niet beoordelen of het misdrijf de verdachte kan worden aangerekend en of een behandeling nodig is. Het OM had de rapportage wel toegezegd, maar die ontbrak uiteindelijk vanwege een tekort aan deskundigen bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).

De advocaat is boos over de situatie. Hij vindt dat het OM goed in de gaten moet houden of een rapportage is verricht of niet en daarover tijdig de rechtbank en de verdediging moet informeren. Volgens hem gaat dat vaker mis in rechtszaken.

De rechtbank noemde de situatie onacceptabel en wees de overheid op haar zorgplicht voor deze psychiatrische patiënt. Zijn advocaat is het daar mee eens, maar werd door het besluit van de rechtbank geconfronteerd met de vrijlating. Op de psychiatrische afdeling van de gevangenis waar zijn cliënt nu drie maanden verblijft, mag hij in beginsel niet blijven na het besluit van de rechtbank. De Milliano wijst erop dat zijn cliënt zelf ook aangeeft dat hij hulp wil.

Het NIFP heeft al eerder aangegeven dat er tekorten zijn aan medewerkers om alle verzoeken tot psychiatrische rapportages tijdig te kunnen uitvoeren. De wachttijden zijn lang.