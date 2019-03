Rechtbank kijkt naar tbs-verlenging zaak-Baflo

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de tbs-behandeling van de man die in 2011 twee mensen doodde in het Groningse Baflo met twee jaar wordt verlengd. De kwestie werd maandag besproken bij de rechtbank. Over twee weken volgt de beslissing.

De nu 33-jarige Alasam S. sloeg op 13 april 2011 zijn vriendin dood met een brandblusser. Toen een motoragent hem wilde arresteren, wist hij het dienstwapen te bemachtigen en schoot de 48-jarige agent dood. Een 22-jarige agent raakte gewond. De rechtbank in Groningen veroordeelde S. tot 28 jaar cel. Het gerechtshof in Leeuwarden kwam later tot zes jaar cel plus tbs met dwangverpleging. S., een uitgeprocedeerde asielzoeker uit Benin, zou destijds in een psychose hebben verkeerd.

Volgens de tbs-kliniek werkt S. goed mee, maar is de behandeling nog lang niet klaar. Zijn advocaat is ook voorstander van een verlenging, maar wel bezorgd over de „trage en stroeve” voortgang. Zo was een behandelplan laat klaar en heeft S. al ruim een half jaar geen daadwerkelijke behandeling meer gehad. De verwachting is dat binnenkort wordt begonnen met psychotherapie, waar de kliniek veel van verwacht. Om druk op de kliniek te houden, stelt de raadsman voor om al na een jaar weer naar de voortgang te kijken.

S. kampt met onder meer een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Stress zou de kans op een psychose bij hem vergroten.

S. wil het liefst in Nederland blijven. Er loopt een bezwaarprocedure tegen zijn ongewenstverklaring. Een terugkeer naar Benin zit er op korte termijn niet in, zo bleek in de rechtbank. Er zijn geen klinieken in het Afrikaanse land die goed genoeg zijn om S. in zijn huidige toestand verder te behandelen.