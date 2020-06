Rechtbank kan zaak boze gevangenen Sint-Maarten niet doen

De rechtbank op Sint-Maarten heeft vrijdag geoordeeld dat het in een door gedetineerden op Sint-Maarten aangespannen zaak niet ontvankelijk is. Dat betekent dat die niet kan worden behandeld.

De groep was een rechtszaak begonnen omdat ze willen dat ze in Nederland worden gedetineerd. Ze noemen de Point Blanche gevangenis waarin ze nu verblijven mensonwaardig en willen Sint-Maarten dwingen om hen elders in het Koninkrijk onder te brengen.

De rechter zegt de zaak echter niet te kunnen behandelen. Op grond van het burgerlijk recht kan de minister van Justitie van Sint-Maarten namelijk niet worden gedagvaard. Ook hebben de gevangenen volgens de rechter niet bewezen dat Nederland bereid is een eventueel vonnis na te leven.

Al lange tijd is de situatie in de Sint-Maartense gevangenis erg slecht. Eerder gingen gevangenen al in staking.