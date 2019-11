Rechtbank: inzet undercovers ‘Enschede’ ok

De rechtbank in Almelo heeft geen bezwaar tegen de inzet van twee undercoveragenten in het onderzoek naar de viervoudige moord in Enschede. De rechter verwierp donderdag een verweer van advocaat Yehudi Moszkowicz, die meent dat de undercovers een veel te zwaar middel zijn geweest tegen zijn cliënte, Zizi W. (39), de enige vrouwelijke verdachte in de omvangrijke zaak.

De raadsman betoogde tijdens een inleidende zitting in de zaak dat het Openbaar Ministerie zijn recht op vervolging heeft verspeeld met de inzet van de undercovers. De rechtbank is het niet met de advocaat eens.

Op 13 november vorig jaar werden de vier doodgeschoten slachtoffers gevonden in de growshop van een van hen. Vader Camil A. (58) en zijn twee zonen Denis (31) en Dejan (33) worden verdacht van directe betrokkenheid bij de moorden. Zizi W. zou, samen met twee mannen, betrokken zijn bij de levering of de bemiddeling van de vuurwapens die zijn gebruikt, niet bij de moorden zelf.

Volgens Moszkowicz waren de twee undercovers een Nederlandse vrouw en een Servische man. Zij zeiden dat zij „het afval” achter de familie van de Serviër wilden opruimen, waarmee bedoeld werd dat zij bewijsmateriaal wilden verdonkeremanen. Vader A. en zijn zonen zijn eveneens van Servische komaf. W. zou zijn geïntimideerd door het bezoek van het tweetal.

De drie hoofdverdachten, vader A. en zijn zonen, verschenen donderdag niet op de zitting. Tijdens een zitting in augustus ontstond rumoer in de Almelose rechtszaal, toen nabestaanden van een van de slachtoffers schreeuwden en spuugden naar de verdachten. De voorzitter van de rechtbank liet hen donderdag niet in de zaal toe en waarschuwde hen zich op komende zittingen te gedragen. De zaak rond de viervoudige moord zal naar verwachting volgend voorjaar inhoudelijk worden behandeld.

Op een enkel detail na heeft het OM het omvangrijke dossier afgerond. Justitie heeft eerder al gezegd volop bewijs te hebben tegen de verdachten. De familie A. hangt een levenslange celstraf boven het hoofd. De drie mannen zwijgen.