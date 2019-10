Rechtbank inspecteert boerderij Ruinerwold

Rechters uit Assen zijn woensdagmiddag zelf gaan kijken in de ruimtes in de boerderij in Ruinerwold waar twee weken geleden de 67-jarige Gerrit Jan van D. en zijn vijf vermoedelijke kinderen werden aangetroffen. De rechters waren rond half vier ter plaatse en zijn ruim een uur in het afgelegen pand op het Drentse platteland geweest. Zij waren in het gezelschap van de officier van justitie en de advocaten van de verdachten in de zaak.

Van D. en de huurder van de boerderij, Josef B., zitten vast op verdenking van wederrechtelijke vrijheidsberoving, het benadelen van de gezondheid van anderen (mishandeling) en witwassen. De raadkamer van de rechtbank bepaalde woensdag dat zij de komende negentig dagen vast blijven zitten.

De zogeheten schouw was volgens de rechtbank niet nodig om over het verlengen van het voorarrest te beslissen. Enige haast was bij de rechterlijke inspectie wel geboden, omdat de woning en het bijbehorende perceel van een verhuurder is en weer aan hem wordt overgedragen. „De rechters wilden het onderkomen met eigen ogen zien”, aldus persrechter Marcel Wolters. „Hoe is het geweest, hoe zag het eruit? Zij wilden zich een beeld vormen.”

Van D. zegt zelf dat hij de vader is van de zes jongvolwassenen waarmee hij in de boerderij jarenlang een geïsoleerd leven leidde. De zaak kwam aan het rollen nadat een van hen, een 25-jarige man, enkele keren de boerderij verliet en zijn verhaal deed bij de plaatselijke cafébaas. Die schakelde op zijn beurt de politie in.