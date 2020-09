Rechtbank in Lelystad doet uitspraak in zaak ‘tbs-moord’

De rechtbank in Lelystad doet woensdag uitspraak in de zaak die bekendstaat als de tbs-moord, waarbij een 72-jarige ex-tbs’er om het leven kwam. Justitie eiste vorige maand celstraffen van 15 en 18 jaar en tbs met dwangverpleging tegen de twee verdachten voor het ombrengen en bestelen van de man.

Het slachtoffer lag in april vorig jaar meerdere dagen dood in zijn appartement in wooncomplex Het Rode Klif in Lelystad voor hij werd gevonden. Hij was gedrogeerd en door verwurging om het leven gekomen. De verdachten, beiden hebben een tbs-verleden, namen rond het geweldsdelict grote sommen geld op van zijn rekening. In totaal was dat ruim 8000 euro. Volgens justitie vormden geldproblemen het motief van de daders en hadden ze geen vooropgezet plan om de oudere, kwetsbare man te doden.

De 36-jarige tbs’er Michael B., die tijdens het misdrijf in april vorig jaar op weekendverlof was, heeft in de rechtbank grotendeels bekend hoe ze het slachtoffer samen hadden gedood. Hij vertelde dat hij het slachtoffer twee stoten tegen zijn hoofd gaf om hem daarna in een nekklem te nemen en hem met een lint wurgde. Hij verzocht de rechters zelf om hem een nieuwe tbs met dwangverpleging op te leggen. „Ik heb het nodig”, zei B., die in de rechtbank ook spijt betuigde.

Justitie eiste de hoogste gevangenisstraf tegen de ontkennende verdachte Jan van K. (50). Hij weerspreekt dat hij B. heeft geholpen en zou onder invloed van alcohol en drugs niet in staat zijn geweest om in te grijpen. Maar volgens justitie beschikte hij over alle medicijnen waarmee het slachtoffer is gedrogeerd en had hij een leidende rol.

Het slachtoffer en de twee verdachten kenden elkaar uit de tbs-kliniek in Almere. Daar deed de 72-jarige man, die een tbs-verleden als zedendelinquent heeft, vrijwilligerswerk. B. werd daar behandeld vanwege meerdere zedendelicten. Van K. werd al twee keer veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, in 1995 voor poging moord en in 2006 voor uitlokking van moord.