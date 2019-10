Rechtbank in boerderij Ruinerwold

De rechtbank is woensdagmiddag zelf gaan kijken in de ruimtes in de boerderij in Ruinerwold waar twee weken geleden de 67-jarige Gerrit Jan van D. en zijn vijf vermoedelijke kinderen werden aangetroffen. Dat heeft een woordvoerder van de rechtbank in Assen gemeld. De rechters waren rond half vier ter plaatse.

Van D. en de huurder van het pand, Josef B., zitten vast op verdenking van wederrechtelijke vrijheidsberoving, het benadelen van de gezondheid van anderen (mishandeling) en witwassen. De rechtbank bepaalde woensdag dat zij de komende negentig dagen vast blijven zitten

Van D. zegt zelf dat hij de vader is van de zes jongvolwassenen waarmee hij in de boerderij jarenlang een ge├»soleerd leven leidde. De zaak kwam aan het rollen nadat een van de jongeren, een 25-jarige man, enkele keren de boerderij verliet en zijn verhaal deed bij de plaatselijke caf├ębaas. Die schakelde op zijn beurt de politie in.