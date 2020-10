Rechtbank hoopt op behandeling megaproces Marengo begin 2021

De rechtbank Amsterdam hoopt nog altijd het grote liquidatieproces Marengo vanaf februari volgend jaar inhoudelijk te behandelen. Hoelang dat zal gaan duren en wanneer er uitspraak kan worden gedaan, is nog ongewis.

De megazaak rond hoofdverdachte Ridouan Taghi gaat over onder meer zes moorden en vier pogingen daartoe. Er zijn zeventien verdachten. Vanaf woensdag zijn vier dagen uitgetrokken voor opnieuw inleidende zittingen, daarvan zijn inmiddels al dertien rondes geweest.

Taghi werd eind vorig jaar in Dubai opgepakt, nadat hij tijden uit handen van politie en justitie had weten te blijven. Hij zit inmiddels in Nederland in de cel. Taghi was woensdag niet aanwezig in de rechtbank. Hij heeft zich nog bij geen enkele inleidende zitting laten zien.

Taghi’s vermeende rechterhand Saïd R. werd begin dit jaar gearresteerd in Colombia. Wanneer hij aan Nederland wordt uitgeleverd, is nog niet duidelijk. De procedure loopt nog, maar er is geen zicht op een concrete datum, liet de officier van justitie weten. „Er is veel contact met Colombia. De urgentie en het belang van de uitlevering wordt iedere keer benadrukt”, zei ze.

In september is de cel van R. in Colombia op verzoek van het OM in Nederland doorzocht. Er zijn toen drie telefoons gevonden. Deze zijn aan Nederland overgedragen voor forensisch onderzoek.