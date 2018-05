Rechtbank haalt streep door vergassen ganzen

Zuid-Holland mag niet overgaan tot het vergassen van duizenden ganzen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een beroepszaak die was aangespannen door de Faunabescherming. Het vergassen van de ganzen zou nodig zijn voor de vliegveiligheid of tegen schade in de landbouw. Maar dat is onvoldoende hard gemaakt door de provincie.

Het was de bedoeling dat dinsdag met vergassen mocht worden begonnen. De rechtbank stelt dat ondanks het al jarenlang doden van ganzen, de populatie niet kleiner wordt. „Het doden van ganzen rond Schiphol blijkt de afgelopen jaren derhalve niet effectief te zijn geweest, laat staan dat een noodzaak is aangetoond.”

De Faunabescherming heeft ook in andere provincies procedures lopen. Bij de veronderstelde hinder voor het vliegverkeer gaat het om een cirkel van 20 kilometer rond Schiphol. Dat gebied ligt in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.