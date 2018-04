Rechtbank gewraakt in zaak Syriëgangers

De rechters in het proces van vier Syriëgangers die verdacht worden van terrorisme, moeten worden vervangen. Dat eist advocaat Bart Nooitgedagt, die verdachte Mohamed R. bijstaat. Hij diende donderdag aan het einde van een pro-formazitting een wrakingsverzoek in. De wrakingskamer zal zich op een nog te bepalen tijdstip over de zaak buigen.

Nooitgedagt deed zijn verzoek, omdat hij vindt dat de rechtbank zonder enig bewijs vasthoudt aan de voorlopige hechtenis van R. „Er is werkelijk geen spoor van bewijs dat R. daadwerkelijk in Syrië is geweest, laat staan dat hij deel heeft genomen aan een terroristische organisatie.”

Ook zijn er volgens de raadsman geen documenten die wijzen op sympathiën voor Islamitische Staat (IS). R. zit al ruim vijftien maanden vast op een speciale terrorismeafdeling.

Tijdens de zitting kwam Nooitgedagt met een document van de gemeente Rotterdam op de proppen waaruit zou blijken dat R. in 2016 in Rotterdam is geweest. Volgens de aanklacht bevond R. zich in die periode juist in Syrië. Volgens het Openbaar Ministerie bewijzen pin- en belgegevens dat R. wel degelijk in Syrië geweest.

R. staat terecht met nog drie andere Syriëgangers. Op 19 juli wil de rechtbank de zaak tegen hen inhoudelijk behandelen.

Van de naar schatting 280 uitreizigers naar Syrië of Irak zijn er voor zover bekend ongeveer vijftig teruggekeerd naar Nederland. Iedere terugkeerder wordt vervolgd. Tot eind vorig jaar zijn veertien teruggekeerde mannelijke jihadisten veroordeeld. Ook werd één vrouw veroordeeld, Laura H.