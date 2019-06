Rechtbank gewraakt in moordzaak Köksal

De rechtszaak maandag in de moord op Omer Köksal is halverwege de zitting verdaagd. Advocaat Rob Nelisse van verdachte Jonathan B. heeft tijdens de zitting van de rechtbank in Roermond een wrakingsverzoek gedaan. De rechtbank besloot daarop de zaak aan te houden in afwachting van de beslissing van een wrakingskamer.

Nelisse had de rechtbank gevraagd een geluidsopname te laten horen waaruit zou blijken dat de politie fouten heeft gemaakt bij het opschrijven van het verhoor van een getuige van de schietpartij. Deze getuige zou ontlastende verklaringen hebben afgelegd voor B., maar in de tekst staan dingen die niet zouden kloppen. De rechtbank weigerde dat, waarop Nelissen zijn verzoek deed.

Er komt op korte termijn een wrakingskamer van drie rechters bijeen die beslist of het driekoppige rechtscollege moet worden vervangen. Wanneer is nog niet duidelijk.

Köksal werd op 1 november 2017 in Blerick, gemeente Venlo, op klaarlichte dag op straat doodgeschoten. Verdachte Gianni Q. (21) bekende maandag opnieuw dat hij de fatale schoten op Köksal afvuurde. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is de andere verdachte, Jonathan B., ook verdachte van moord, omdat hij het wapen leverde waarmee Q. heeft geschoten.