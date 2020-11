Rechtbank doet uitspraak tegen Fransen die Omar L. wilden bevrijden

De rechtbank in Zutphen doet maandag uitspraak in de zaak van vier Franse verdachten die tevergeefs probeerden de tot levenslang veroordeelde Omar L. te bevrijden uit de gevangenis. De officier van justitie heeft celstraffen van 4,5 jaar geëist tegen het viertal.

Volgens justitie drongen Alberic G. (30), Bilal L. (27) met Foulet N. (22) en Hatime O. (25) op 19 januari de gevangenispoort binnen met een slijptol en betonscharen. Ze maakten daarmee een gat in het hekwerk van de penitentiaire inrichting. Ook staken ze een bestelbus in brand waarmee ze een toegangsdeur blokkeerden. Dat deed L. door brandende fakkels onder de bestelbus te gooien. De schade bedraagt 170.000 euro, die de gevangenis op het viertal wil verhalen.

„Als je de slijptol zet in de toegangsdeur van een penitentiaire inrichting, zet je de slijptol in de rechtsstaat”, zei de officier van justitie twee weken geleden tijdens de rechtszaak. De verdachten zijn aangeklaagd voor hulp bij een ontsnappingspoging, brandstichting, vernieling van de hekwerken en heling van de gebruikte vluchtauto’s.

Omar L. werd in juni vorig jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens het organiseren en aansturen van onder meer twee liquidaties in 2015. Zijn zaak loopt nog in hoger beroep. L.’s broer Youssef en een vriend van hem werden in 2012 doodgeschoten in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam. Deze dubbele liquidatie zou de katalysator voor het geweld van L. en de zijnen zijn geweest.

Omar L. zit sinds de gestrande bevrijdingspoging gevangen in de extra beveiligde gevangenis in Vught. De Zutphense gevangenis voerde de beveiliging aan de buitenzijde van het complex op.