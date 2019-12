Rechtbank doet uitspraak in zaak-insulinemoorden

Leerlingverpleger Rahiied A. hoort donderdag in de rechtbank in Rotterdam wat zijn straf gaat worden. Tegen de 23-jarige A. is een celstraf van twintig jaar, tbs met dwangverpleging en een beroepsverbod van 25 jaar geëist wegens vier moorden met insuline en meerdere pogingen daartoe.

De moorden en moordpogingen zouden volgens het Openbaar Ministerie zijn gepleegd tussen juni 2016 tot zijn aanhouding in november 2017, op bewoners van vier verpleeg- en verzorgingsinstellingen in de regio Rotterdam. Als motief gaan de aanklagers vooral uit van een doktersfantasie. De verdachte wilde graag arts zijn, met bijbehorende dynamiek en drama, en hij wilde waardering krijgen, stelden psychiatrisch deskundigen.

Volgens zijn advocaten heeft A. niet „willens en wetens” insuline ingespoten bij meerdere mensen in de verpleeghuizen waar hij werkte: hij was enkel uit op complimentjes.

A. heeft nauwelijks iets gezegd tijdens de behandeling van de zaak. Hij zat continu in een stressballetje te knijpen en met zijn benen te wiebelen. De rechtbank had veel geduld met hem en gaf alle ruimte om iets te zeggen, maar het leek de man maar niet te lukken om meer dan een paar woorden over zijn lippen te krijgen. Meerdere keren moesten de zittingen worden onderbroken, omdat A. het te kwaad kreeg.