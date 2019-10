Rechtbank: deuren dicht in zaak journalist

De rechtbank in Rotterdam zal de kwestie rond de gijzeling van NOS-verslaggever Robert Bas achter gesloten deuren behandelen. Het gaat om een raadkamerzitting, die per definitie besloten is. Een aantal journalisten had de rechtbank vrijdag gevraagd de zitting te mogen bijwonen, maar de rechtbank heeft zit verzoek niet gehonoreerd.

De rechtbank toetst de beslissing van de rechter-commissaris Bas in gijzeling te nemen en zal bepalen of de journalist langer moet worden vastgehouden. Hij zit sinds donderdag in de cel.

De uitspraak van de rechtbank wordt eind van de middag verwacht en zal wel openbaar zijn. „Tenzij tijdens de behandeling anders wordt beslist”, aldus de rechtbank.

Bas is door de rechter-commissaris in gijzeling genomen omdat hij weigert als getuige in een strafzaak vragen te beantwoorden. Hij beroept zich op zijn verschoningsrecht omdat hij een bron wil beschermen. Het geven van antwoorden kan leiden tot een gevaarlijke situatie voor zowel de bron als voor hem, zo heeft Bas verklaard.