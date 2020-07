Rechtbank decimeert claim OM tegen leveranciers Taghi

De rechtbank in Amsterdam heeft een justitiële claim aan het adres van een groep leveranciers van wapens en auto’s aan de organisatie van Ridouan Taghi gedecimeerd. Het OM eiste betaling van een bedrag van ruim 7 miljoen van de acht mannen. Volgens de rechtbank kan dat fortuin niet van de acht worden gevorderd. De rechter kwam op een totaalbedrag van circa 360.000 euro uit.

De betrokken mannen zijn eerder veroordeeld in het strafproces 26Koper. Het gerechtshof in Amsterdam legde daarin vorig jaar in hoger beroep tot 14,5 jaar cel op. Volgens het hof vormden de mannen een criminele bende die liquidaties voorbereidde, onder meer door potentiële doelwitten te observeren en wapens en snelle auto’s te leveren. In het onderzoek stuitte de politie op een enorm illegaal wapendepot, met kalasjnikovs, handgranaten, geluiddempers, duizenden patronen en bijna driehonderd kogels die pantsers kunnen doorboren.

Het OM baseerde het geëiste totaalbedrag grotendeels op een handgeschreven administratieboekje dat bij een van de hoofdverdachten thuis werd gevonden. Omdat de mannen steeds hebben ontkend en gezwegen, stelde justitie de te betalen bedragen met een verdeelsleutel vast op basis van de opgelegde celstraffen. De gehanteerde rekenmethode stuitte op fel verzet bij de advocaten van de veroordeelden.

Voor de rechtbank was de hamvraag of de berekende criminele winst „daadwerkelijk beschikbaar” was voor de veroordeelde deelnemers van de criminele organisatie en welk deel daarvan aan elk van hen moet worden toegerekend. Daarbij wees de rechtbank erop dat het OM ook zelf met nadruk heeft gesteld dat de criminele organisatie misschien zelfs veel groter is geweest dan de acht veroordeelden. Binnen het onderzoek 26Koper is het niet gelukt de hele organisatie of een groter deel daarvan voor de rechter te brengen.

De rechtbank vindt dat de verdeelsleutel van justitie „onvoldoende houvast” biedt. Zij heeft bedragen opgelegd aan de hand van de periode waarin de mannen tot de bende hebben behoord en hun rol daarin.

26Koper is een voorloper van het huidige onderzoek tegen Ridouan Taghi en een groep medeverdachten. Dit onderzoek - Marengo - draait om een reeks liquidaties.