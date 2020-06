Rechtbank debuteert in provinciehuis van Flevoland

De rechtbank Midden-Nederland heeft zich vrijdag gevestigd in het provinciehuis in Lelystad. In de ochtend waren de eerste zittingen, een huurgeschil en een arbeidsgeschil.

De provincie Flevoland stelt tot 1 september vier dagen per week de Statenzaal en de Commissiezaal beschikbaar aan de rechtbank. Die heeft extra ruimte nodig om alle zaken in te halen die de afgelopen maanden zijn uitgesteld wegens de coronamaatregelen.

De uitwijk naar het nabijgelegen provinciehuis lag voor de hand om de rechtspraak weer op te starten, vertelt president van de rechtbank mr. Julia Mendlik. „Na het coronaproof maken van het gerechtsgebouw zijn we gaan kijken in de buurt naar meer zalen. Ik heb de commissaris van de Koning gebeld, die het van belang vindt voor de rechtspraak in Flevoland. Daarmee was het snel geregeld.”

Het tijdelijke onderkomen behoeft weinig aanpassingen om de magistraten te ontvangen. „Het zijn grote zalen, met vaste meubels en waar veel meer ruimte is dan in onze gewone zittingszaal. We kunnen de advocaten en bezoekers goed ontvangen met voldoende afstand. Alleen tussen de rechter en griffier is een spatscherm geplaatst”, aldus Mendlik. In het provinciehuis worden onder meer civiele procedures behandeld. De strafzaken blijven in het gerechtsgebouw.

„De rechters zijn vooral blij met de extra zalen en vinden het fijn dat het provinciehuis zo dichtbij is”, vervolgt Mendlik. „Afgelopen periode hebben we ook zittingen gedaan, bijvoorbeeld via Skype. Maar rechters vinden het heel fijn om met procespartijen in een zaal zittingen te doen, met een gang waar de partijen tussendoor even kunnen overleggen of ze er onderling ook uit kunnen komen.”

Volgens Mendlik ging 75 procent van de zittingen afgelopen maanden door. Daardoor is een achterstand ontstaan. Zaken stapelden zich op. „Het is nu zaak het gewone rooster weer te kunnen uitvoeren. Naast extra zalen nemen we ook andere maatregelen, zoals het houden van avondzittingen. We hebben nu eenmaal meer tijd nodig om tussen zittingen de zalen schoon te maken en met verruimde openingstijden voorkomen we ook dat verschillende partijen elkaar tegenkomen op de gang.”

De rechtbank begint met avondzittingen in het gerechtsgebouw in Almere. Later volgen mogelijk ook avondzittingen in Lelystad, Utrecht en Amersfoort. Mendlik: „We doen het stap voor stap, dat hangt ook af van het animo voor avondzittingen. Mogelijk hebben we tot het einde van het jaar nodig om alle achterstanden weg te werken.”