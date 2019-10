Rechtbank claimt zittingsdata voor zaak MH17

De rechtbank Den Haag heeft een aanzienlijke hoeveelheid dagen gereserveerd in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol voor de rechtszaak rond MH17. Zo weet de rechtbank zeker dat er plaats is in het justitieel complex, dat ook voor andere zaken wordt gebruikt.

De gereserveerde periodes zijn: 9 tot en met 13 maart, 23 tot en met 27 maart, 8 juni tot en met 3 juli, 31 augustus tot en met 13 november en 1 februari tot en met 26 maart 2021.

Het Openbaar Ministerie heeft vier mannen aangeklaagd wegens moord. Het zijn drie Russen en een Oekraïner: ex-rebellenleider Igor Girkin (ook bekend als ‘Strelkov’), zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko.

In de eerste fase van de zaak, vanaf 9 maart, wordt gekeken wie er ter zitting zullen verschijnen, hoe het staat met het onderzoek en wat er nog moet gebeuren. Wanneer de inhoudelijke behandeling kan beginnen, kan de rechtbank nog niet zeggen.

De rechters die het proces voor hun rekening zullen nemen, zijn rechtbankvoorzitter Hendrik Steenhuis, Dagmar Koster en Heleen Kerstens-Fockens. Daan Glass is aangewezen als reserverechter. Mogelijk wordt er nog een tweede reserve aangesteld.