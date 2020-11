Rechtbank buigt zich over vele onderzoekswensen MH17-verdachte

De rechtbank gaat de komende anderhalve week nadenken over de vele onderzoekswensen die de advocaten van MH17-verdachte Oleg Poelatov de afgelopen tijd hebben gedaan. Op 25 november komen de beslissingen. Daarna zal duidelijk zijn of het monsterproces MH17 vanaf februari volgend jaar in zijn geheel inhoudelijk behandeld kan worden of dat er in het geval van Poelatov eerst nog meer onderzoek nodig is.

De advocaten van de Rus Poelatov willen onder meer vele getuigen horen, of opnieuw horen, die mogelijk nieuw licht kunnen werpen op de vliegramp met het toestel van Malaysia Airlines in 2014. Ook willen zij onderzoekers aan de tand voelen die hebben meegewerkt aan talloze rapporten die over de ramp zijn gemaakt. Het Openbaar Ministerie had al laten weten dat wat hen betreft nagenoeg alle onderzoekswensen van tafel geveegd kunnen worden.

De haaks op elkaar staande standpunten, zorgden voor een grimmige sfeer vrijdag in de rechtbank op Schiphol. Poelatovs advocaat Boudewijn van Eijck noemde het OM „onnodig grievend” in het taalgebruik richting de verdediging. In de ochtend was er een confrontatie tussen zijn collega Sabine ten Doesschate en een nabestaande op het toilet, waarbij de advocaat volgens Van Eijck op een vervelende manier is aangesproken. Dat is volgens hem het directe gevolg van de „toonzetting van het OM en het opruiende taalgebruik”. Ten Doesschate kwam pas na een paar uur weer terug in de rechtszaal omdat zij moest bijkomen. Ze was erdoor „van de leg” vertelde ze de rechter.

De rechter reageerde dat het nooit de bedoeling kan zijn dat advocaten onheus bejegend worden. De officieren van justitie staan daar volledig achter, lieten ze direct weten.

Poelatov is de enige van de drie verdachten die zich door advocaten laat vertegenwoordigen. De andere drie - Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko - hebben niets laten horen.

Bij de ramp met vlucht MH17 op 17 juli 2014 kwamen alle inzittenden, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders, om het leven. Volgens het OM is het toestel van Malaysia Airlines boven het oosten van Oekraïne uit de lucht is geschoten met een Buk-raket die afkomstig was uit Rusland. In Oost-Oekraïne was een conflict gaande tussen pro-Russische separatisten en Oekraïense regeringstroepen. Poelatov ontkent iedere betrokkenheid.

De strafzaak begon afgelopen maart en zal waarschijnlijk minstens tot eind volgend jaar duren.