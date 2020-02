Rechtbank buigt zich over liquidatie spyshopmedewerker

Het proces over de moord op spyshopmedewerker Ronald Bakker begint maandag. In de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp moeten Mourad B. en Ali M. zich verantwoorden voor de dood van de man op 9 september 2015, die bij een spyshop werkte in Nieuwegein. Het Openbaar Ministerie verdenkt het duo van medeplichtigheid aan moord.

De verdachten ontkennen dat zij iets met de liquidatie te maken hebben. Ze zouden hebben opgetreden als spotter, door het slachtoffer te observeren en gegevens over zijn adres, werktijden, auto en routes door te geven.

Bakker (59) werd in zijn auto doodgeschoten, voor zijn woning in Huizen. Justitie linkt de moord aan de misdaadorganisatie van Ridouan Taghi. Bakker zou tot doelwit zijn gemaakt vanwege vermoedens dat de spyshop met politie en justitie samenwerkte.

De moord op Bakker is onderdeel van het grote liquidatieproces Marengo, waarin de recent in Dubai gearresteerde Ridouan Taghi hoofdverdachte is.