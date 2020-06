Rechtbank buigt zich over dood van tiener Orlando Boldewijn

De rechtbank in Den Haag begint maandag aan de strafzaak tegen de man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 17-jarige Orlando Boldewijn. De tiener uit Rotterdam werd eind februari 2018 na een week vermissing dood gevonden in het water in de Haagse wijk Ypenburg.

De Rotterdamse tiener had een date met de verdachte Roy B. (29) in diens drijvende vissershuisje. Daarna is Boldewijn in het ijskoude water terechtgekomen. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk maar uit onderzoek is vooralsnog gebleken dat de man de jongen in het water heeft zien liggen en hem daar aan zijn lot heeft overgelaten. Ook toen Boldewijn een week lang werd gezocht door zijn familie en vrienden, heeft de verdachte zich stilgehouden.

De politie kwam B. op het spoor via de gebruikte dating-app en hield hem aan toen het lichaam van de tiener in het water was gevonden op basis van een anonieme tip van een getuige. Het lichaam van Boldewijn lag precies onder de plek waar het drijvende vissershuisje had gelegen. Een doodsoorzaak kon niet meer worden vastgesteld.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt B. ervan dat hij heeft nagelaten om de jongen te helpen of hulp in te roepen. B. is om die reden aangeklaagd voor mishandeling met de dood tot gevolg of dood door schuld. De rechtbank trekt twee dagen uit voor de strafzaak. Donderdag komt de officier van justitie met de strafeis en houdt B.’s advocaat haar pleidooi.