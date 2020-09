Rechtbank blijft welkom in stadhuizen van Groningen en Assen

De rechtbank Noord-Nederland blijft langer gebruikmaken van zalen in de stadhuizen van Groningen en Assen. Een proef is afgelopen zomer goed bevallen en wordt verlengd, kondigde de rechtbank vrijdag aan.

Tot het einde van het jaar stelt de gemeente Groningen twee dagen per week een zaal beschikbaar voor zittingen van de rechtbank. De gemeente Assen stelt een halve dag per week een zaal beschikbaar. De rechtbank heeft de extra zalen nodig vanwege de coronamaatregelen. Er worden bestuurs- en privaatrechtelijke zaken behandeld.

In Groningen werden in de week van 6 juli proefzittingen gehouden in het stadhuis aan de Radesingel. De rechtbank heeft tijdens een evaluatie besloten om voor de komende rechtszaken meer tijd te plannen tussen de zittingen om drukte in de hal te voorkomen.