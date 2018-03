Rechtbank beslist vrijdag over Angels-proces

De rechtbank beslist vrijdag of het proces tegen drie kopstukken van de Haarlemse chapter van motorclub Hells Angels wordt uitgesteld. Dit bleek tijdens de eerste dag van het megaproces, waarin tien verdachten en de motorclub zelf voor de rechtbank zijn gedaagd en waarvoor tot half mei 22 zittingsdagen zijn uitgetrokken.

Chapterpresident Lysander de R. (36), Ricardo van der H. (43) en Frank L. (38) vroegen de rechtbank met klem hun zaken niet op de geplande data in april te behandelen. De R. en L. hebben te weinig tijd gehad hun eigen verdediging voor te bereiden, zeggen zij. Digitaal bewijsmateriaal kwam later dan toegezegd en de laptops waarmee ze het moesten bestuderen deugden niet. Zij vrezen een oneerlijk proces. Van der H. wil uitstel omdat hij begin april aan zijn rug wordt geopereerd.

De drie staan samen met zes medeclubleden en de vriendin van De R. terecht voor een waslijst aan criminele activiteiten, waaronder wapenbezit, afpersing, bedreiging en het lidmaatschap van een criminele organisatie. Alle verdachten werden eind januari vorig jaar aangehouden bij een gecoördineerde actie, waarbij de volledige chapter werd opgerold. De R. zat op dat moment een celstraf van dertig maanden wegens wapenbezit en mishandeling uit.

Het Openbaar Ministerie (OM) keerde zich in scherpe bewoordingen tegen uitstel van de drie strafzaken. Volgens de aanklagers hebben de verdachten meer dan voldoende tijd gehad de bewijzen te bestuderen. In het onderzoek naar de Angels zijn honderden gigabytes aan afgeluisterde gesprekken en camera-opnamen verzameld. In totaal staan 360.000 tapgesprekken op band.

Volgens justitie is de chapter onder meer betrokken bij de geweldsuitbarsting tussen Hells Angels en de rivaliserende Mongols in april 2016 bij het Van der Valk Hotel in Rotterdam. Ook zouden de Angels achter de bedreiging zitten van de eigenaar van een sporthal in het Noord-Hollandse Hoogwoud, waar een show van motorclub Rogues MC zou worden gehouden. De sporthal werd meerdere malen beschoten.

Donderdagmiddag zijn de eerste twee zaken die inhoudelijk worden behandeld. Dan staan twee Angels terecht op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie.