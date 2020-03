Rechtbank beslist over onderzoekswensen in MH17-proces

De rechtbank maakt maandag de beslissingen kenbaar op de onderzoekswensen die zijn gedaan in het MH17-proces. Hoewel de rechters in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol zullen zijn, is er verder bijna niemand welkom in de zittingszaal. Dat heeft te maken met het coronavirus.

Van de drie officieren van justitie zal er maar een in de zittingszaal zijn. Ook worden minder advocaten verwacht. Nabestaanden, pers en belangstellenden zijn niet welkom. De zitting is te volgen via een livestream.

Het proces is op 9 maart begonnen in het Justitieel Complex Schiphol. Van de vier verdachten - drie Russen en een Oekraïner - laat alleen Oleg Poelatov zich door advocaten vertegenwoordigen. De andere drie lieten niets horen.

Zowel het Openbaar Ministerie als de advocaten van Poelatov legden een reeks wensen en vorderingen tot onderzoek op tafel. Het OM vroeg de rechtbank onder meer om de reconstructie van het neergehaalde toestel van vlucht MH17 te gaan bekijken, tijdens een zogeheten schouw. Het vliegtuig is voor zover mogelijk gereconstrueerd in een hangar van de luchtmachtbasis Gilze-Rijen.

De advocaten vroegen vooral om extra tijd om het omvangrijke dossier te bestuderen. Zij gaan dat waarschijnlijk krijgen. De kans is groot dat de rechtbank - hoewel deze hele week gereserveerd is voor het proces - de zitting zal aanhouden tot het volgende blok van data, vanaf 8 juni.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 met een Buk-raket uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden, onder wie veel Nederlanders, kwamen daarbij om het leven.