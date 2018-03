Rechtbank behandelt zaak Sharleyne in juni

De zaak tegen Hélène J. (38), die wordt verdacht van de moord op haar dochter Sharleyne in Hoogeveen, wordt in juni inhoudelijk behandeld door de rechtbank in Assen. Dat bleek donderdag tijdens de tweede regiezitting in de zaak. De rechtbank trekt drie dagen uit voor de zaak.

Het Openbaar Ministerie verdenkt J. ervan dat ze haar dochter heeft geprobeerd te wurgen. Daarna zou ze haar dochter van de tiende verdieping van de flat waarin zij woonden hebben gegooid. Sharleyne (8) werd in de nacht van 8 juni 2015 door twee buurmannen onderaan de flat gevonden met een knuffel naast zich. Volgens de officier van justitie blijkt uit onderzoek van een bewegingswetenschapper dat het meisje nooit zelf, met de knuffel in haar hand, kan zijn gesprongen.

De Hoogeveense J. blijft vastzitten, bepaalde de rechtbank donderdag.