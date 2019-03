Rechtbank behandelt verbod No Surrender

De rechtbank in Assen trekt twee dagen uit voor het verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) om de motorclub No Surrender te verbieden. De zaak dient op 22 en 26 maart. Dat maakte de rechtbank in Noord-Nederland bekend.

Volgens het OM behoort No Surrender tot de outlaw motorcycle gangs (OMG). De term staat voor motorclubs die zich misdragen. Het OM vindt een verbod noodzakelijk, omdat binnen deze clubs geweld wordt verheerlijkt en de clubs een bedreiging voor de openbare orde vormen. Eerder vroeg het OM bij de rechter met succes een verbod aan voor vergelijkbare clubs zoals Satudarah en Bandidos.