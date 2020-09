Rechtbank behandelt strafzaak tegen vader ontvoerde Insiya

De rechtbank in Amsterdam behandelt woensdag de strafzaak tegen de vader van de in september 2016 ontvoerde peuter Insiya. Het destijds 2-jarige kind werd vier jaar geleden met geweld weggehaald uit de woning van haar oma in Amsterdam en is door haar vader Shehzad H. meegenomen naar India.

Het Openbaar Ministerie heeft vergeefs pogingen gedaan H. (41) naar Nederland te krijgen om hem hier voor de rechter te brengen. De rechtbank zal de zaak dan ook bij verstek behandelen. Hetzelfde geldt voor de zaak tegen medeverdachte Imran S., een neef van H. Hij zou eveneens betrokken zijn bij de ontvoering.

Volgens het OM heeft H. een leidende rol gespeeld bij de kidnap. De uitvoering ervan liet hij over aan anderen, die zich daarvoor lieten betalen. De rechtbank legde hen vorig jaar celstraffen op tot ruim vier jaar. De ontvoering werd grondig voorbereid en volgens een gedetailleerd plan uitgevoerd. Insiya werd in Duitsland bij haar vader afgeleverd en reisde vervolgens met hem door naar India.

H. was ten tijde van de ontvoering verwikkeld in een slepende echtscheidingsprocedure met de moeder van het meisje, Nadia Rashid.

Vorig jaar september legde het gerechtshof in Den Haag H. een dwangsom van 10.000 euro op, voor elk dag dat hij zijn dochter langer in India houdt. Dit bedrag kan oplopen tot een miljoen euro.

De strafeisen van het OM tegen H. en S. worden woensdagmiddag verwacht. Nadia Rashid en een van haar advocaten hebben aangekondigd na afloop van de zitting de media te woord te staan.