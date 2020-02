Rechtbank begint aan strafzaak georganiseerde misdaad Brabant

Bij de rechtbank in Den Bosch vindt maandag een eerste inleidende zitting plaats in de strafzaak tegen Martien R. en zes medeverdachten. R. (49) werd in november opgepakt tijdens een grootscheepse politieactie op een woonwagenkamp in Oss. De inval was een voorlopige climax van Operatie Alfa, een offensief van politie en justitie tegen de georganiseerde misdaad in Brabant. R. en zijn familie zouden daar een belangrijke rol in spelen. Het Openbaar Ministerie verdenkt R. en de zijnen onder meer van deelname aan een criminele organisatie, wapenbezit, witwassen en grootschalige drugshandel.

De politie zocht ten tijde van de arrestaties dagenlang in en om het kamp en stuitte op meerdere ondergrondse ruimtes. Daarin werd onder meer een groot arsenaal zware wapens en een explosief gevonden. Sommige van die ruimtes werden met camera’s bewaakt. Ook is er munitie, drugs en contant geld aangetroffen. Het onderzoek ter plaatse werd door honderden medewerkers van politie, Belastingdienst en Defensie gedaan. Het hele terrein werd afgezet, de bewoners werden elders ondergebracht. Met R. werden meerdere familieleden aangehouden.

Na Oss werd ook een woonwagenkamp in Lith uitgekamd, waarbij acht handgranaten werden gevonden. In december volgden nog eens vijf arrestaties.

R. zal maandag zijn opwachting maken in de Bossche rechtszaal, zegt zijn advocaat.