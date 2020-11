Rechtbank begint aan grote Zeeuwse zedenzaak

De rechtbank in Middelburg begint vrijdag aan de behandeling van een grote Zeeuwse zedenzaak. In de zaak, die zich afspeelde in het dorp Waterlandkerkje, staan een 47-jarige man en zijn 44-jarige vriendin terecht. De vrouw zou haar twee dochters elf jaar lang, van 2008 tot 2019, seksueel seksueel hebben laten uitbuiten door haar vriend.

De stiefvader zou de dochters ook hebben meegenomen naar parenclubs in België en naar parkeerplaatsen langs de snelweg. De minderjarigen zouden daarbij gedrogeerd zijn met ghb en slaappillen. De man zou daarnaast nog drie andere minderjarigen hebben misbruikt.

Het stel staat in totaal terecht voor tien zedenfeiten. De rechtbank heeft twee dagen uitgetrokken voor de omvangrijke zedenzaak. Maandag is de tweede zittingsdag.