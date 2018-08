Rechtbank beëindigt tbs met dwang voor Avi C.

De rechtbank in Groningen heeft de tbs met dwangverpleging van de man die in 2005 in Tolbert twee kinderen om het leven bracht voorwaardelijk beëindigd. De nu 59-jarige Avi C. kreeg in 2006 18 jaar en tbs opgelegd voor dubbele doodslag en een poging tot doodslag. Dat werd later in hoger beroep vijftien jaar cel en tbs. C. wordt niet meer in de kliniek behandeld. Hij woont sinds een maand zelfstandig in Utrecht.

Het Openbaar Ministerie verzocht de tbs met dwangverpleging, die in 2015 van start ging, met een jaar te verlengen. De officier vond het te vroeg om de maatregel onder voorwaarden te beëindigen. C. doodde de kinderen destijds terwijl hij in een drugspsychose verkeerde. De moeder van de kinderen kon ternauwernood ontsnappen. De officier vond het risico te groot dat de man opnieuw drugs zou gaan gebruiken te groot.

De rechtbank heeft begrip voor de bedenkingen van het OM, maar vindt niettemin dat aan alle voorwaarden is voldaan om de dwangverpleging te beëindigen. Dit betekent dat de man niet meer in een kliniek hoeft te worden behandeld en zelfstandig kan blijven wonen. Hij wordt door de reclassering begeleid.