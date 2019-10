Rechtbank beëindigt gijzeling NOS-journalist

De raadkamer van de rechtbank in Rotterdam heeft vrijdagmiddag de gijzeling van NOS-verslaggever Robert Bas beëindigd. De verslaggever werd donderdag op last van de rechter-commissaris in gijzeling genomen, omdat hij weigert als getuige te verklaren in een moordzaak. Bas wil zijn bron beschermen. De rechtbank meent dat hem verschoningsrecht toekomt.

De zaak gaat over de vergismoord op ggz-directeur Rob Zweekhorst, die in 2014 werd doodgeschoten in zijn woonplaats Berkel en Rodenrijs. Bas is donderdag, op verzoek van de advocaat van de verdachte van de vergismoord, als getuige opgeroepen. Gesprekken tussen hem en zijn bron zijn afgeluisterd.

De verslaggever heeft tijdens dat verhoor om principiële en juridische redenen bij alle vragen een beroep gedaan op zijn journalistieke verschoningsrecht en geen inhoudelijke antwoorden gegeven. Volgens de onderzoeksrechter had Bas daar geen geldige redenen voor.