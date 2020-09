Rechtbank Amsterdam houdt avondzittingen

De rechtbank Amsterdam houdt deze en volgende maand elke donderdag politierechterzittingen in de avonduren. Met de extra zittingen wil de rechtbank de achterstanden terugdringen die in maart en april zijn ontstaan door de coronamaatregelen.

In die eerste maanden van de coronacrisis behandelde de rechtbank zo veel mogelijk zaken schriftelijk of online. Maar veel zaken die niet op deze manier konden worden afgehandeld, moesten worden uitgesteld. Vanaf mei kon het aantal fysieke zittingen in de rechtbank weer worden opgevoerd.

Behalve met avondzittingen wordt de achterstand ook ingelopen door tijdelijk ook zittingen te houden in vier zalen in het Amsterdamse World Trade Center.

Amsterdam is niet de eerste rechtbank die avondzittingen organiseert. Dat doen die in Rotterdam en Midden-Nederland al wat langer.