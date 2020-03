‘Recht doen aan alle slachtoffers en nabestaanden’

„Wij staan hier om recht te doen aan alle slachtoffers en nabestaanden. Ongeacht waar ze wonen en welke taal ze spreken.” Dat zei een van de officieren van justitie op de eerste dag van het monsterproces rond het neerhalen van MH17.

De voertaal van de maandag begonnen rechtszaak is Nederlands, maar de officier van justitie benadrukte in zijn openingswoord dat de zaak voor alle betrokkenen is. „Ook voor de mensen die op de rampplek woonden, waar bijna zes jaar geleden de brokstukken en lichamen uit de lucht vielen. Bij sommigen zelfs door het dak heen.”

De officier zei dat het onderzoek naar het neerschieten van vlucht MH17, uitgevoerd door het internationale Joint Investigation Team (JIT) „bevestigt dat de waarheid zich niet laat toedekken.” Het onderzoek heeft zoveel materiaal opgeleverd dat de rechtbank „een gefundeerd oordeel kan vellen over wat er is gebeurd”.

Het proces is overal ter wereld te volgen via een livestream. Deze haperde maandagochtend een aantal keer. Kort nadat de zitting was begonnen, schorste de rechtbankvoorzitter een half uur omdat er problemen waren met de livestream.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd 17 juli 2014 uit de lucht geschoten boven het oosten van Oekraïne. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. De oudste passagier was 82 jaar, de jongste één jaar.

Het OM vervolgt vier mannen voor hun mogelijke betrokkenheid bij het neerhalen van het vliegtuig, drie Russen en een Oekraïner.