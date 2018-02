Rechercheur komt niet toe aan sieradenroof bij demente oma

Nogal wat rechercheurs zijn gefrustreerd, zo blijkt uit een dinsdag gepresenteerd zwartboek van de Nederlandse Politiebond (NPB). Vanwege de werkdruk kunnen de speurders veel misdrijven niet oplossen. Ze willen snel 2000 extra collega’s.

Getroffen is Jan Struijs door het onbehagen van veel rechercheurs. De afgelopen anderhalf jaar sprak de voorzitter van de NPB zo’n 400 speurders. Die klagen massaal dat ze aan de zogenaamd kleine misdrijven niet toekomen. Maar dat zijn wel zaken die gedupeerden tot op het bot raken.

„Denk aan een inbraak bij een dement omaatje”, aldus Struijs dinsdagmorgen. „Zij kreeg een man aan de deur die beweerde dat hij naar de waterleiding moest kijken. Intussen roofde de crimineel de sieraden van de vrouw weg. Vervolgens blijkt dat de politie geen tijd heeft om zo’n zaak op te pakken. Dat trekken rechercheurs zich enorm aan.”

Zo snel mogelijk moet de politie er 2000 extra rechercheurs bij krijgen, meldde de NPB in zijn dinsdag aan de Tweede Kamer aangeboden rapport ”Noodkreet recherche!”. „Zodat Nederland min of meer dezelfde opsporingssterkte krijgt als andere West-Europese landen.”

Doordat rechercheurs vaak vooral druk zijn met geweldmisdrijven, moord en drugshandel blijven veel ‘lichtere’ vergrijpen op de plank liggen. Zo klagen politiemensen dat ze nauwelijks tijd overhouden om bijvoorbeeld oplichters en fraudeurs aan te pakken. „De misdaad maakt enthousiast gebruik van deze situatie. Veel kleine criminelen hebben de afgelopen twintig jaar kapitaal opgebouwd en zich vervolgens ingekocht in de horeca, de huizenmarkt, de middenstand, reisbureaus.”

Flinke zorgen maken de rechercheurs zich over ondermijning in de samenleving, de vermenging van onder- en bovenwereld. Zo meldt een rechercheur in het rapport: „De voorzitter van een voetbalclub is bevriend met een grote crimineel. De club heeft sindsdien betaalde spelers en gaat op trainingskamp in Portugal. En nu gaat de voorzitter de politiek in. Zorgwekkend!” Een andere klacht op dit terrein: „Ik heb de laatste 25 jaar kleine dealers zien doorgroeien tot grote ondernemers met goede contacten in de politiek.”

Hoe taxeert Struijs berichten van de laatste jaren dat de criminaliteitscijfers de laatste jaren gestaag dalen? „De traditionele criminaliteit neemt inderdaad af”, reageert de NPB-voorman, „maar er komen nieuwe vormen voor in de plaats. Denk aan cybercrime. Op het darkweb op internet wordt drugs verhandeld.”

Hard nodig is dat politie en bijvoorbeeld de burgemeester en de Belastingdienst meer dan nu de handen ineenslaan om criminelen de pas af te snijden, benadrukt Struijs. „Als bijvoorbeeld de autoriteiten vermoeden dat een pand is gekocht met drugsgeld, moet dat gebouw sneller kunnen worden gesloten dan nu kan.”

Al langer zijn er zorgen over de recherche in Nederland. De prestaties van de recherche laten te wensen over, zo klonk het in mei 2016 in een rapport. Dat was gemaakt in opdracht van toenmalig minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie.