Recherche spoort seriegrafschenner op

Na maanden onderzoek is dinsdag een man aangehouden die mogelijk betrokken was bij meerdere grafschennissen en ook diefstallen vanaf begraafplaatsen. Het gaat om een 22-jarige man uit Eindhoven. Op enkele locaties die zijn onderzocht, zijn asresten aangetroffen. De recherche probeert met man en macht vast te stellen van wie die resten zijn.

In juni was op een begraafplaats in Veldhoven een kindergraf helemaal geopend. In een ander graf was gegraven. Tijdens het onderzoek hiernaar kwam een verdachte naar voren die bovendien vermoedelijk iets te maken had met vernielingen en diefstallen van urnen op onder meer een begraafplaats in Eindhoven.

Uiteindelijk deed de recherche onderzoek naar tien zaken van diefstal en vernieling, op begraafplaatsen in de regio. Er is gezocht in de woning van de verdachte en op andere locaties, maar de politie wil niet zeggen wat voor locaties dat zijn.