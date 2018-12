Recherche nog maanden bezig met stintonderzoek

De recherche is vermoedelijk nog maanden bezig met het onderzoek naar het dodelijke ongeluk met de stint. Bij dat ongeval in Oss, nu bijna drie maanden geleden, kwamen vier kinderen om het leven toen de elektrische kar tegen een trein botste.

Hoe dat ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht door het Openbaar Ministerie en de politie. Er is met veel getuigen gesproken, ook met de bestuurster van de stint die zelf ernstig gewond raakte. Op enkele locaties wordt woensdag verder onderzoek gedaan, maakte het Openbaar Ministerie woensdag bekend.

Bij een bedrijf in Bilthoven is de administratie in beslag genomen. De fabrikant van de stint is gevestigd in Bilthoven, maar een woordvoerster van het OM wil niet bevestigen dat het om dat bedrijf gaat.

De stint zelf wordt uitgebreid onderzocht, onder meer door experts van het Nederlands Forensisch Instituut. Alle verklaringen en analyses van camerabeelden uit de omgeving en dashcambeelden van de trein moeten uiteindelijk een beeld geven van wat er precies is gebeurd. „Wij moeten zorgvuldig beoordelen of bij het drama van 20 september een strafrechtelijk verwijt valt te maken. Wij zijn ons bewust van de emoties die hierbij komen kijken”, zo laat de persofficier Janine Kramer weten.

Op dit moment zijn er nog geen conclusies te trekken, meldt het OM. Overigens doen ook de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Onderzoeksraad voor Veiligheid een - zelfstandig - onderzoek.