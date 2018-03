Rebekka Verheij voelt zich geroepen tot MAF-piloot

Ze is de eerste vrouw in Nederland die kiest voor het vliegen in de bush bij de MAF. Rebekka Verheij (31) voelt zich geroepen tot het werk. „Ik wilde niet naar het buitenland, maar God stuurt me.”

Rebekka Verheij uit Aalsmeer, docent bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is actief bezig met de opleiding tot piloot voor de moeilijkste vlieggebieden ter wereld. Hoog in de bergen, diep in de dalen. Vaak op korte, onverharde landingsbanen.

Verheij volgt nu een jaar de opleiding bij MATC, de vliegschool van de MAF. De christelijke hulporganisatie vliegt wereldwijd met 130 toestellen voor organisaties als Artsen zonder Grenzen, zendingsorganisaties als de ZGG en de VN. In Afrika, in het Amazonegebied, in Papua-Nieuw Guinea.

Tot voor kort klopten alleen mannelijke studenten aan bij de vliegschool in Teuge om hun brevet te halen, te leren vliegen op alleen vlieginstrumenten en manoeuvres onder de knie te krijgen waar een doorsnee piloot nooit mee te maken heeft.

Verheij doorbreekt als eerste Nederlandse de mannenwereld bij de MAF. „Ik ben naast mijn werk druk bezig mijn Private Pilot License, de PPL, te halen, een hobbypilotenbrevet.” Daarna stoomt ze op voor de Commercial Pilot License (CPL), het brevet om commercieel te mogen vliegen.

Vervolgens wacht haar nog een aantal trainingen om de vaardigheden te leren die noodzakelijk zijn voor een bushpiloot. Bijvoorbeeld om te leren draaien in canyons. Of om tropische donderwolken te omzeilen die tot tien kilometer hoogte uittorenen in de troposfeer.

„Ik denk dat er niet zo veel vrouwen zijn die dit werk doen omdat het vrij technisch is”, vermoedt ze. „Maar het komt misschien ook omdat de omstandigheden in de gebieden waar je moet vliegen niet erg luxe zijn.”

Hectisch

Vliegen is hectisch, weet Verheij uit ervaring. „Ik vind het lastig om onder hoge tijdsdruk veel handelingen op hetzelfde moment te moeten uitvoeren. Als piloot moet je tegelijkertijd radioverkeer onderhouden, navigeren én je vleugels rechthouden.”

Lastig om snel te schakelen, legt de VU-docente uit. „In eerste instantie was het allemaal een beetje te veel.” Ze laat zich echter niet uit het veld slaan. „Het blijft mijn grootste leerpunt. Het lukt echter steeds beter om prioriteiten te stellen.”

Verheij ziet ernaar uit om aan de slag te gaan als piloot in de bushbush. „Het lijkt mij supergaaf om eraan mee te werken iemand het leven te redden door hem met het vliegtuig naar een ziekenhuis te transporteren, terwijl hij anders waarschijnlijk zou zijn overleden omdat het lopen door onherbergzaam gebied te lang zou duren.” Ook het meewerken aan evangelisatie spreekt haar aan.

Roeping

De keus voor de opleiding tot piloot in de bush is voor Verheij niet vanzelfsprekend. „Ik ervaar dat God mij tot dit werk heeft geroepen.” Op verschillende manieren heeft God haar deze weg gewezen, vertelt Verheij, lid van een evangelische gemeente in Aalsmeer.

„Als ik God bad: „U wilt me toch niet naar het buitenland hebben...?!”, dan voelde ik schrik in m’n hart: „Rebekka, je weet dat je dit niet moet zeggen”, alsof ik iets lelijks had gezegd. Als ik God echter bad: Heer, wat is Uw weg: Dan ervaarde ik vrede.”

Toch twijfelde ze aanvankelijk. Kan ik het wel...?! „Mijn moeder wees me op Psalm 1: Als je in Gods weg gaat, zal het je lukken.” Als ze haar twijfel deelt op de bijbelkring die ze bezoekt, wijst een vrouw haar op de boom aan waterstromen uit dezelfde psalm.

In de periode van twijfel vormde de tekening van een vliegtuig bij een brief van een meisje uit een weeshuis in India –die nergens van wist– voor de docent bewegingswetenschappen een aanwijzing dat God haar de weg wijst naar het vliegen bij de MAF.

„Normaal gesproken tekent dat meisje altijd bloemetjes, kruisjes of hartjes. Nu stuurde ze ineens een tekening met een vliegtuig.” Verheij vraagt het meisje waarom ze nu juist zo’n tekening stuurde. „Ze zei: God heeft gezegd dat ik een vliegtuig moest tekenen.”

De overstap van de vertrouwde omgeving aan de VU naar onherbergzame oorden zal groot zijn, beseft Verheij. „Het zal wel even anders zijn, maar ik zie er niet tegenop. Ik vind het leuk nieuwe dingen te ontdekken. Nu heb ik een superbaan, maar straks mag ik hopelijk dingen doen die eeuwigheidswaarde hebben.”