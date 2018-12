Reanimatiekar laat door falende pieper

Door een falende pieper was een zogenoemde reanimatiekar afgelopen zomer niet snel genoeg bij een patiënt in het inmiddels bankroete Amsterdamse Slotervaartziekenhuis. Een woordvoerder van het hospitaal bevestigt een bericht van Het Parool daarover. De patiënt is overleden.

Volgens de zegsman waren bij de man wiens toestand snel verslechterende al diverse gespecialiseerde hulpverleners aan de slag toen de kar erbij werd geroepen. Onderzoek van de calamiteitencommissie heeft inmiddels uitgewezen dat de patiënt het hoogstwaarschijnlijk ook niet had gered als de kar eerder was gearriveerd. Toch was het fout dat deze zo lang op zich liet wachten, erkent de woordvoerder.

Hoewel er in het ziekenhuis werd geklaagd over verouderde apparatuur, was de pieper in kwestie volgens de zegsman met zijn leeftijd van vijf jaar nog niet te oud.