Reactiemogelijkheid gaat weer aan bij Nu.nl

Bezoekers van Nu.nl kunnen vanaf volgende week weer reacties achterlaten onder de artikelen. De grootste nieuwssite van Nederland trok anderhalf jaar geleden nog de stekker uit de reactiemogelijkheid, omdat het modereren van alle reacties teveel tijd in beslag nam, maar komt daarop terug.

Volgens hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman ervoeren veel bezoekers het als een gemis dat ze niet meer op nieuwsberichten konden reageren. „Ik raakte aan het twijfelen toen mensen na een jaar nog steeds klaagden”, zegt hij. Tegelijkertijd zag hij hoe journalisten van De Correspondent juist actief het gesprek met hun lezers zoeken.

De komst van nieuwe platformen die het modereren makkelijker maken gaf uiteindelijk de doorslag. Nu.nl gaat daarvoor het programma Talk gebruiken. Het programma filtert automatisch reacties die bijvoorbeeld scheldwoorden bevatten. „Die komen er dus niet op.” Wie wil reageren, moet zich eerst registreren.

Naast de ‘zwarte lijst’ van verboden woorden is er een ‘grijze lijst’ van woorden waarbij de redactie een seintje krijgt. „Denk bijvoorbeeld aan woorden als dood of kanker. Het is natuurlijk prima als je reageert op een nieuwsbericht over de ziekte, maar niet als je het een ander toewenst”, legt de hoofdredacteur uit.

Volgens Hoekman misten ook redacteuren de lezersreacties onder berichten. „Het is toch een thermometer voor je stuk.” Nu.nl stelt de komende week om te beginnen al een selectie van artikelen open voor reacties. Hoekman is benieuwd hoe het zal verlopen, zeker bij onderwerpen die felle discussies uitlokken. „We zullen zien hoe het bijvoorbeeld gaat bij berichten over Zwarte Piet.”