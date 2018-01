„Re-integratie zieke agenten schiet tekort”

De politie moet ieder jaar miljoenen aan loonsancties betalen aan het UWV. Dat komt doordat de politie de re-integratie van zieke werknemers niet op orde heeft, blijkt uit informatie die het programma EenVandaag heeft opgevraagd.

Een loonsanctie houdt in dat de werkgever die niet genoeg heeft gedaan om een zieke werknemer weer aan het werk te krijgen, maximaal een jaar langer loon moet doorbetalen aan deze werknemer. Die kan in die periode niet worden ontslagen.

„Deze miljoenenboete is het directe gevolg van de nalatigheid van de politie. De korpsleiding krijgt het al jarenlang niet voor elkaar om aan die verplichting te voldoen”, zegt voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP. Hij noemt de slechte omgang met zieke politiemensen „onverteerbaar” en wijst erop dat het de belastingbetaler is „die deze onnodige miljoenenboete op moet hoesten”.

De problemen zijn niet nieuw. Zo bleek vorig jaar dat bijna 3000 politiemensen ziek thuiszitten en nauwelijks contact hebben met de werkgever. De korpsleiding heeft al verschillende keren beterschap beloofd, zegt Van de Kamp, maar de problemen zijn nooit opgelost. Hij wil zo snel mogelijk om de tafel met de korpsleiding en de minister van Justitie en Veiligheid.

In een reactie laat de Nationale Politie weten dat de kwestie de „volle aandacht” heeft. „Het terugbrengen van verzuim en het goed helpen re-integreren van collega’s is speerpunt.” Volgens de korpsleiding is er het afgelopen jaar een flinke inhaalslag gemaakt. „In 2014 werd de aard en omvang van het langdurige verzuim voor het eerst landelijk in beeld gebracht. Het bleek dat er veel moest verbeteren. Er zijn toen heel veel maatregelen genomen en die hebben resultaat opgeleverd. Was in 2014 nog maar 45 procent van alle verzuimdossiers op orde, nu ligt dat boven de 80 procent”, aldus Leonard Kok, die vanuit de korpsleiding verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering.

Volgens de politie gaat het om een jaarlijks bedrag van 2 tot 4 miljoen euro, ofwel 0,05 tot 0,1 procent van de totale loonkosten van 4 miljard euro.