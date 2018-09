RDW en SWOV in verleden kritisch over de Stint

De RDW en onderzoeksinstituut SWOV hebben in 2011 kanttekeningen geplaatst bij de Stint, de elektrische bolderkar die donderdag in Oss met een trein botste waardoor vier kinderen om het leven kwamen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen ziet geen redenen om het vervoersmiddel van de openbare weg te halen. Wel gaat ze de toelatingsprocedure voor Stints opnieuw tegen het licht houden.

Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Oss is in volle gang. De politie spreekt onder meer met getuigen, onderzoekt de elektrische bolderwagen en bekijkt camerabeelden. „Op dit moment kunnen we nog geen conclusies trekken.”

Het ongeval op de overweg kostte vier kinderen het leven. Hun begeleidster van de voorschoolse opvang en een ander kind raakten zwaargewond. Beiden liggen nog altijd in het ziekenhuis. Over hun toestand kan nog niets worden meegedeeld.