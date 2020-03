RDpodcast: Zo belangrijk is het dat jongeren boeken lezen

Jongeren lezen niet meer. Of toch wel? En zo ja, wát lezen ze dan? En hoe krijg je jongeren die weinig lezen wél aan een boek?

In deze tiende aflevering van Bij ons thuis is Janneke de Jong te gast. Ze is docent jeugdliteratuur en onderzoeker bij Driestar Educatief. Zo is ze bezig met een interessant onderzoek naar jeugdliteratuur en moraal. We gaan het hebben over opvoeding en boeken lezen.



