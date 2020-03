RDpodcast: wat een scheiding met kind en ouder doet

Door een scheiding kun je er als vader of moeder zomaar alleen voor komen te staan. Ook voor het opvoeden. En dat, terwijl de kinderen juist in zo’n moeilijke tijd heel wat voor de kiezen krijgen.

In deze negende aflevering van ”Bij ons thuis” is Annelies Bos te gast. Als moeder van 3 zoons kwam ze in 2012 alleen te staan. In 2017 hertrouwde ze. Nu begeleid ze vanuit haar praktijk Forestconsult gezinnen waarvan vader en moeder uit elkaar gaan. Vanuit de praktijk gaat redacteur Evert Barten met haar in gesprek over het wel en wee van eenoudergezinnen.



