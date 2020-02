RDpodcast: Wat als je kind het uiterlijk héél belangrijk vindt?

Op een dag komt je dochter thuis met een jurkje dat totaal jouw stijl niet is. En zoonlief staat wel erg lang voor de spiegel om zijn gelkuif perfect in model te brengen. Hoe ga je daar als opvoeder mee om?

In deze achtste aflevering van ”Bij ons thuis” is Femke Hagoort te gast. Ze is GZ-psycholoog en een van de vaste medewerkers van de opvoedingspagina van het Reformatorisch Dagblad. Redacteur Evert Barten gaat met haar in gesprek over uiterlijk en verzorging in de opvoeding.



