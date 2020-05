RDpodcast: Steef de Bruijn over opvoeding en beeldcultuur

Decennialang wisten reformatorische christenen de televisie buiten de deur te houden. De beeldbuis kwam er niet in. Tot de pc met internet zijn intrede deed. En daarna de smartphone. De beeldcultuur is de reformatorische kring binnengedrongen, zoveel is wel helder.

In deze achttiende aflevering van Bij ons thuis praat host Evert Barten erover met Steef de Bruijn, hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad. Hij was ook enkele jaren lector nieuwe media bij Driestar Educatief. Hoe gevaarlijk is deze beeldcultuur in de opvoeding? Of is het juist een verrijking?



