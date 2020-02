RDpodcast: hoe gaat je kind om met verlies van mama of papa?

Verlies is pijnlijk. Zeker als het dierbaren gaat, zoals een vader of moeder, een broer of zus. Hoe ga je hier als opvoeder mee om richting kinderen?

In deze podcast is Edine van Ouwendorp te gast. Ze verloor op jonge leeftijd haar vader en moest leren leven met een lege plaats in haar leven. Hoe kijkt ze terug op die tijd? En hoe geeft ze, nu ze zelf moeder is, verlies en rouw een plek in de opvoeding?