RDpodcast: Goede muziek in huis, dat is een uitdaging

Het ene kind is dol op muziek maken, het andere boeit het totaal niet. Is dat erg? En wat is de waarde van muziek in het gezin?

Redacteur Evert Barten praat er in deze podcast over met Lydia van Ginkel, jeugdwerkadviseur en gezinstoeruster bij het LCJ en moeder van twee kinderen. Eens kijken of er een beetje muziek zit, in deze dertiende aflevering van Bij ons thuis.



om het document te tonen. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen.

Beluister hier alle vorige afleveringen.